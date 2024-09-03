Отметку о принадлежности к гражданству РФ детей до 14 лет можно поставить на Некрасова, 45 в Пскове

12:01, 03 сентября 2024, ПАИ

С 2 сентября оформление отметок о принадлежности к гражданству РФ детям до 14 лет ведётся на улице Некрасова, 45 (отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову, приёмная подразделения), в окне № 5. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Время приема документов: понедельник – с 9:00 до 11:00, вторник – с 9:00 до 12:45, четверг – с 9:00 до 12:45.

Выдача готовых документов: понедельник – с 9:00 до 11:00, вторник – с 9:00 до 12:45, четверг – с 9:00 до 12:45 (окно № 4).

Телефон для информации: 56-22-11.