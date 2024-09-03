Отметку о принадлежности к гражданству РФ детей до 14 лет можно поставить на Некрасова, 45 в Пскове
С 2 сентября оформление отметок о принадлежности к гражданству РФ детям до 14 лет ведётся на улице Некрасова, 45 (отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову, приёмная подразделения), в окне № 5. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Время приема документов: понедельник – с 9:00 до 11:00, вторник – с 9:00 до 12:45, четверг – с 9:00 до 12:45.
Выдача готовых документов: понедельник – с 9:00 до 11:00, вторник – с 9:00 до 12:45, четверг – с 9:00 до 12:45 (окно № 4).
Телефон для информации: 56-22-11.
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