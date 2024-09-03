Псковские студенты могут подать заявку на фестиваль культурного наследия «Нить культуры»
Продолжается приём заявок на участие в фестивале культурного наследия «Нить культуры», сообщили ПАИ в комитете по молодежной политике Псковской области.
Фестиваль проводится Санкт-Петербургским госуниверситетом промышленных технологий и дизайна при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Проект направлен на сохранение единого этнокультурного пространства и продвижение декоративно-прикладного искусства различных народов среди студентов вузов и ссузов Северо-Западного федерального округа.
Принять участие в конкурсе могут студенты, в том числе иностранные, высших и средних учебных заведений Северо-Западного федерального округа от 16 до 35 лет.
Фестиваль пройдет по двум направлениям: «Мастера» – тканые изделия, валяние из шерсти, кружевоплетение, национальная одежда и т. д. и «Творцы» – исполнение произведений на национальных музыкальных инструментах, национальный танец.
Проект включает три этапа:
- регистрация до 15 сентября;
- онлайн-этап до 9 октября – пять онлайн-мастер-классов и цикл познавательных постов для участников;
- очный этап с 10 по 13 октября. В Санкт-Петербурге участников фестиваля ждут культурно-патриотические мероприятия и обмен навыками в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства.
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