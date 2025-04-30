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Общество

Псковский прозаик Ольга Балабаева вошла в лонг-лист премии имени Левитова

Член Псковского регионального отделения Союза писателей РФ, руководитель Псковского совета молодых литераторов Ольга Балабаева вошла в лонг-лист литературной премии имени писателя А. И. Левитова. Об этом сообщается в группе «Союз писателей России. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Псковской области библиотеки

«Поздравляем тех, кто вошёл в длинный список премии! Вы невероятно талантливы, ваши тексты радуют сердца ридеров и организаторов», – отметили в группе премии.

Произведение отмечено в номинации малая проза «Открытие».

Ранее сообщалось, что Ольга Балабаева принимала участие в презентации сборника народной женской поэзии «Тебя никто не победит!» в медиацентре ПАИ.

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