Псковский прозаик Ольга Балабаева вошла в лонг-лист премии имени Левитова

08:34, 30 апреля 2025, ПАИ

Член Псковского регионального отделения Союза писателей РФ, руководитель Псковского совета молодых литераторов Ольга Балабаева вошла в лонг-лист литературной премии имени писателя А. И. Левитова. Об этом сообщается в группе «Союз писателей России. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

«Поздравляем тех, кто вошёл в длинный список премии! Вы невероятно талантливы, ваши тексты радуют сердца ридеров и организаторов», – отметили в группе премии.

Произведение отмечено в номинации малая проза «Открытие».

Ранее сообщалось, что Ольга Балабаева принимала участие в презентации сборника народной женской поэзии «Тебя никто не победит!» в медиацентре ПАИ.