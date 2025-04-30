На фольклорную программу «Святый Ягорий» приглашает Пушкинский заповедник 1 мая

14:11, 30 апреля 2025, ПАИ

1 мая в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начнут «играть Ягория» — отмечать старинный крестьянский праздник, приуроченный к первому выпуску скотины на выпас в поле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

«Егорий вешний» (на псковском диалекте — Ягорий) был одним из самых любимых в крестьянской среде праздников на Руси ещё с допушкинских времён и вплоть до середины ХХ века. Он приходится на 6 мая; в этот же день Русская православная церковь славит великомученика Георгия Победоносца. По народным поверьям, этот святой, помимо всего прочего, владеет волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, а за ней — траву. В фольклорной традиции Георгий сам, невидимо для людских глаз, выезжает в поле на своём белом коне и пасёт скот, охраняя его от диких животных, над которыми властвует так же, как и над домашними. Именно поэтому в Егорьев день особо чествовали пастухов. В Бугрово же в эти дни принято отмечать первый после зимы запуск водяной мельницы и хвалить местного мельника.

В основу фольклорной программы, которую всегда готовят к крестьянскому празднику в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», легли «деревенские» строки Пушкина, но главное — обряды, которыми этот день в старину всегда был особенно богат, а ещё старинные песни и инструментальные наигрыши. В музее подчеркнули, что при неизменной «канве» праздничного действа программу ежегодно существенно обновляют, обогащая её новыми литературными и этнографическими материалами, в разные годы собранными отечественными исследователями, в том числе и в здешних местах.

«К празднику этого года, например, мы подготовили две песни, бытовавшие в Усвятском районе, — рассказала руководитель отдела массовых мероприятий музея-заповедника «Михайловское» Ирина Егорова. — Первая из них — «А Ягорий — новый год», текст которой зовёт девок в «карагод», то есть хоровод, а молодух — в табунок, а ещё сообщает о егорьевских подарках: «девкам — по вянку, мáлодухам — по чапцу, а старым бабам — по кийку». Вторая из наших новинок — весенняя игровая песня «Рябина, рябина, зелена-кудрява», которую принято было петь в хороводе».

В этом году праздник назвали «Святый Ягорий», проводить его в «Музее-мельнице в деревне Бугрово» будут до 11 мая включительно. Возрастные ограничения для участников программы не предусмотрены.

Напомним, что «пастушьи игрища» традиционно очень востребованы у местных жителей и гостей Пушкиногорья. При этом из-за небольших размеров музейного мельничного подворья одновременно на праздник могут попасть не более 40 человек. Поэтому о своём желании стать участником программы лучше сообщить заранее по телефонам 8 (81146) 2-18-15 или 8 (81146) 2-23-21.