Дом культуры и библиотеку планируют переместить в здание бывшей Самолвовской школы Гдовского района

15:36, 03 сентября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках рабочего выезда осмотрел здание бывшей Самолвовской общеобразовательной школы в Гдовском районе во вторник, 3 сентября. Сюда планируют переместить Самолвовский сельский Дом культуры и Самолвовскую библиотеку, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Вместе с Александром Котовым объект посетили вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева и участник инициативной группы по развитию туризма в Гдовском районе Иван Мешков.

Школа в Самолве перестала работать в июне 2024 года из-за отсутствия учащихся. Дом культуры и библиотека сейчас расположены в здании крестьянской усадьбы Петухова – объекте культурного наследия. На данный момент в здании требуется выполнение ремонтно-реставрационных работ.

В ходе обсуждения было предложено переместить Дом культуры и библиотеку в здание бывшей Самолвовской школы, но перед этом реконструировать объект. «Если на документацию нужны средства, мы можем использовать остатки этого года, чтобы начать проект. К следующему году выделить сумму, чтобы закрыть полностью проектно-сметную документацию», – предложил Александр Котов.

Жители Самолвы просят перенести Дом культуры и библиотеку в реконструированное под эти цели здание, озвучила Ольга Тимофеева пожелания местных жителей.

«Губернатор выделяет ежегодно на подготовку проектно-сметной документации средства, а вы потом через комитет подаёте заявку. Если мы объединим усилия, вы сделаете свою часть, мы вам поможем финансово, то всё может получится», – отметил Александр Котов.

Ольга Тимофеева обратилась к представителям районной власти, чтобы они продумали функционал будущего учреждения. А Иван Мешков предложил напротив здания бывшей школы расположить торговые ряды для местных производителей. «Если мы реконструируем объект, то и территория рядом тоже должна быть благоустроена», – подчеркнул Александр Котов.