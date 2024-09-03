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Общество

Ресурсный центр добровольчества в Пскове продолжает принимать гуманитарную помощь

Ресурсный центр добровольчества в Пскове продолжает принимать гуманитарную помощь для жителей Курска, Белгорода и для военнослужащих в зоне СВО. На днях в центр прибыли посылки для пострадавших курян, которые собрали жители Новоржевского и Дедовического районов, сообщили ПАИ в центре.

Бизнес и предприниматели также принимают активное участие в сборе помощи. Псковский завод «Автоэлектроарматура» передал 90 маскировочных сетей для бойцов, которые находятся на передовой. Эти сети сплетены из специальной ткани, которая помогает защититься от тепловизора. Завод «Авар» отправил военным партии сетей и покрывал.

Принести необходимое можно в ресурсный центр добровольчества, который находится в Пскове по адресу: Конная, 2. Центр добровольчества работает ежедневно, без выходных.

О потребностях для жителей Курской области здесь: https://vk.com/wall-99355935_11720.

Необходимое для военных: https://vk.com/wall-99355935_11720

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