В Пскове пройдёт шоукейс для музыкантов, дизайнеров и фотографов
11-12 сентября в Псковском театре драмы в рамках недели креативной экономики пройдёт шоукейс (ярмарка талантов) для музыкантов, сообщила ПАИ исполнительница Елизавета Степанова (Матрёшка).
Он включит в себя выступления финалистов, открытый микрофон, лекции от местных и приглашённых спикеров. В этом году в финал прошли шесть музыкальных команд и артистов: Алина Куценко, «Звуки атмосферных помех», «Поезд в август», Ольга Ягаа, яMaha, Vladislav Tiasto (unicreatum). Гостем также станет победитель прошлого года – группа «Круглосутоный». По итогам шоукейса один из финалистов получит продюсирование трека от наставников и экспертов проекта.
Реализация шоукейса в этот раз проходит при поддержке грантов от Росмолодежь. В июне певица Елизавета Степанова выиграла грантовый конкурс в Москве. Параллельно с музыкальным шоукейсом на неделе креативной экономики пройдёт ещё два, один из них будет посвящён моде, другой – фотографии. Также планируются выступления спикеров из креативных индустрий со всей страны. Вход на все мероприятия бесплатный по регистрации на сайте delofest.ru.
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