В Пскове пройдёт шоукейс для музыкантов, дизайнеров и фотографов

17:09, 03 сентября 2024, ПАИ

11-12 сентября в Псковском театре драмы в рамках недели креативной экономики пройдёт шоукейс (ярмарка талантов) для музыкантов, сообщила ПАИ исполнительница Елизавета Степанова (Матрёшка).

Он включит в себя выступления финалистов, открытый микрофон, лекции от местных и приглашённых спикеров. В этом году в финал прошли шесть музыкальных команд и артистов: Алина Куценко, «Звуки атмосферных помех», «Поезд в август», Ольга Ягаа, яMaha, Vladislav Tiasto (unicreatum). Гостем также станет победитель прошлого года – группа «Круглосутоный». По итогам шоукейса один из финалистов получит продюсирование трека от наставников и экспертов проекта.

Реализация шоукейса в этот раз проходит при поддержке грантов от Росмолодежь. В июне певица Елизавета Степанова выиграла грантовый конкурс в Москве. Параллельно с музыкальным шоукейсом на неделе креативной экономики пройдёт ещё два, один из них будет посвящён моде, другой – фотографии. Также планируются выступления спикеров из креативных индустрий со всей страны. Вход на все мероприятия бесплатный по регистрации на сайте delofest.ru.