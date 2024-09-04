Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Пскове
Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с участием микроавтобуса в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на Октябрьском проспекте. Мотоцикл и микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулись.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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