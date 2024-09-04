Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Пскове

08:22, 04 сентября 2024, ПАИ

Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с участием микроавтобуса в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на Октябрьском проспекте. Мотоцикл и микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулись.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.