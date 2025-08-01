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Происшествия

Автомобиль протаранил здание филармонии в Пскове

Автомобиль Kia врезался в здание филармонии на улице Некрасова в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль протаранил здание филармонии в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил здание филармонии в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил здание филармонии в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил здание филармонии в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил здание филармонии в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадал водитель.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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