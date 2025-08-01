Автомобиль протаранил здание филармонии в Пскове
Автомобиль Kia врезался в здание филармонии на улице Некрасова в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадал водитель.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 августа 2025
Более 250 млн рублей составил ущерб от мошенничества в Псковской области с начала года