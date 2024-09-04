Сотрудники транспортной полиции поймали браконьера на Псковском озере

10:07, 04 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники транспортной полиции поймали браконьера на Псковском озере, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Мужчина использовал для рыбалки моторную лодку и пять сетей из лески, применение которых без надлежаще оформленного разрешения является запрещенным способом лова. В запрещенные снасти рыбака попали 255 экземпляров различных видов рыбы.

Общий ущерб от преступления составил около 143 тысяч рублей.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства, других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба». Санкция статьи предусматривает, максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.