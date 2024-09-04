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Общество

Воспитанники детсада из Себежского района заняли третье место во всероссийском оздоровительном конкурсе

Воспитанники детского сада «Улыбка» из посёлка Идрица Себежского района заняли третье место во Всероссийском конкурсе «Малыши против простуды и гриппа – 2024», пишет газета «Призыв».

Фото: Наталья Гаморчук

Конкурс проводится шестой раз при поддержке Роспотребнадзора. В мероприятии приняли участие около 3000 детских садов, 55 000 дошколят из 83 регионов России.

«Конкурс рассматривал несколько типов номинаций: основные, семейные и специальные. Для участия необходимо было подготовить «противовирусный танец», видео с танцем разместить в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте», – рассказали в газете.

Всего было размещено более 4000 видеороликов.

Предварительный отбор работ проводило жюри конкурса, видео детского сада из Идрицы вошло в пятёрку призёров в номинации «Лучшее исполнение противовирусного танца». Далее по результатам голосования участников группы проекта дети заняли третье место.

Приз за третье место – аппаратура для музыкального зала детсада на сумму десять тысяч рублей.

«Приз уже получен – акустическая система для музыкального зала детского сада. Дети и руководители награждены дипломами победителей», – сообщила заведующая детским садом Наталья Гаморчук.

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