Воспитанники детсада из Себежского района заняли третье место во всероссийском оздоровительном конкурсе

12:07, 04 сентября 2024, ПАИ

Воспитанники детского сада «Улыбка» из посёлка Идрица Себежского района заняли третье место во Всероссийском конкурсе «Малыши против простуды и гриппа – 2024», пишет газета «Призыв».

Конкурс проводится шестой раз при поддержке Роспотребнадзора. В мероприятии приняли участие около 3000 детских садов, 55 000 дошколят из 83 регионов России.

«Конкурс рассматривал несколько типов номинаций: основные, семейные и специальные. Для участия необходимо было подготовить «противовирусный танец», видео с танцем разместить в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте», – рассказали в газете.

Всего было размещено более 4000 видеороликов.

Предварительный отбор работ проводило жюри конкурса, видео детского сада из Идрицы вошло в пятёрку призёров в номинации «Лучшее исполнение противовирусного танца». Далее по результатам голосования участников группы проекта дети заняли третье место.

Приз за третье место – аппаратура для музыкального зала детсада на сумму десять тысяч рублей.

«Приз уже получен – акустическая система для музыкального зала детского сада. Дети и руководители награждены дипломами победителей», – сообщила заведующая детским садом Наталья Гаморчук.