Псковская наездница выиграла три бронзы всероссийских соревнований по конкуру
Псковская наездница Анастасия Клевцова завоевала три бронзы всероссийских соревнований по конкуру, которые прошли в конноспортивном клубе «Лахта» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Федерации конного спорта Псковской области.
Анастасия Клевцова на лошади по кличке Берлини заняла третье место в маршруте до 130 сантиметров, в личном первенстве и в «Золотом туре».
Отметим, что ранее Виктория Семенкова взяла бронзу межмуниципальных соревнований на приз конноспортивного клуба «Вента» в Санкт-Петербурге.
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