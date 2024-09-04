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Спорт

Псковская наездница выиграла три бронзы всероссийских соревнований по конкуру

Псковская наездница Анастасия Клевцова завоевала три бронзы всероссийских соревнований по конкуру, которые прошли в конноспортивном клубе «Лахта» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Федерации конного спорта Псковской области.

Псковская наездница выиграла три бронзы всероссийских соревнований по конкуру. Фото здесь и далее: Федерация конного спорта Псковской области

Анастасия Клевцова на лошади по кличке Берлини заняла третье место в маршруте до 130 сантиметров, в личном первенстве и в «Золотом туре».

Отметим, что ранее Виктория Семенкова взяла бронзу межмуниципальных соревнований на приз конноспортивного клуба «Вента» в Санкт-Петербурге.

Виктория Семенкова взяла бронзу межмуниципальных соревнований

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