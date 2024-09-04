Цепные мосты в Острове закроют из-за съёмок фильма
Цепные мосты в Острове закроют из-за съёмок фильма «Суперангел», сообщили ПАИ в администрации Островского района.
Мосты для движения пешеходов будут закрыты с 19:00 до 5:00 ежедневно с 4 по 10 сентября.
На время съёмок фильма с площади Клавы Назаровой до улицы Калинина (на Крестах) запустят движение автобуса по мере наполняемости.
Режиссёром фильма «Суперангел» выступает Александр Ковтунец. Режиссёр анонсировал звёздный актёрский состав: Егор Корешков, Мария Миронова, Гоша Куценко, Александр Самойленко, Равшана Куркова. Фильм будет рассказывать о приключениях мальчика, случайно получившего силы ангела-неудачника.
Отметим, что «погулять по островским мостам» можно в ревизии ПАИ.
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