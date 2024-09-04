До +27 градусов прогнозируют в Псковской области 5 сентября

11:53, 04 сентября 2024, ПАИ

Небольшая облачность без осадков ожидается в Псковской области 5 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть ветер восточных направлений, ночью – слабый, днём – от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +22 до +27.

Атмосферное давление будет высоким.