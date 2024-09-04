До +27 градусов прогнозируют в Псковской области 5 сентября
Небольшая облачность без осадков ожидается в Псковской области 5 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть ветер восточных направлений, ночью – слабый, днём – от трёх до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +22 до +27.
Атмосферное давление будет высоким.
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