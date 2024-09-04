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Общество

Взаимодействие ветеринарной службы с главами сельских поселений Псковского района обсудили на совещании

Глава Псковского района Наталья Фёдорова провела совещание с главами сельских поселений. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Здесь и далее фото со страницы Натальи Фёдоровой

По её словам, дискуссию вызвала тема взаимодействия глав сельских поселений с ветеринарной службой в рамках контроля и профилактики заболеваний у домашних и сельскохозяйственных животных в частных домовладениях. «Здесь важен вопрос информирования владельцев животных о возможностях ветеринарной службы и обоюдной заинтересованности во взаимодействии», – отметила Фёдорова.

Она также сообщила, что работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости идет по графику.

«В двух волостях нашего района в конце недели пройдут выборы депутатов представительных органов Карамышевской и Середкинской волостей. В рамках имеющихся полномочий необходимо обеспечить работу участковых избирательных комиссий», – констатировала глава.

Наталья Фёдорова сообщила также о продолжении социального партнерства и сотрудничества с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области. «Исправительная колония № 4 расположена на территории района, не один год взаимодействуем по вопросам изготовления малых архитектурных форм и различных элементов благоустройства. Напомнила коллегам, что производственную базу можно использовать при реализации проектов на своих территориях», – уточнила Фёдорова.

Также на совещании затронули вопросы реализации проектов ТОС и работы по ликвидации борщевика Сосновского в Псковском районе.

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