Десятиклассник из Пскова вышел в финал всероссийского конкурса «Научная Вселенная»

12:36, 04 сентября 2024, ПАИ

Десятиклассник из Псковского технического лицея Тимофей Ковалёв вышел в финал всероссийского конкурса «Научная Вселенная». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Экспертное жюри в лице молодых ученых и наставников проекта определило 32 финалиста, с кем они продолжат работу и помогут ребятам подготовиться к финалу, который пройдет 19 сентября в Москве в павильоне «Атом» на ВДНХ.

Всего в конкурсном отборе приняли участие более 275 тысяч участников. В финал вышли 32 человека, и среди них – конкурсант из Псковской области. Тимофей Ковалев участвовал в рамках номинации «Новые источники энергии».