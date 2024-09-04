Псков вошёл в число городов-номинантов на звание «Молодёжная столица России – 2025»

14:20, 04 сентября 2024, ПАИ

Псков вошёл в число городов-номинантов на звание «Молодёжная столица России – 2025».

Росмолодёжь объявила результаты заявочной кампании Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодёжная столица России — 2025». Псков вошёл в число 17 городов-номинантов. Среди них Хабаровск, Новокузнецк, Омск, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сыктывкар, Иваново, Пермь, Новый Уренгой, Мелитополь, Анадырь, Рязань, Мариуполь, Липецк, Томск, Иловайск. Теперь экспертная комиссия выберет победителя, оценив их присланные заявки.

Статус «Молодёжная столица России» присуждается российскому городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и субъекта РФ.