Более 850 подростков работали летом в Псковской области

15:38, 04 сентября 2024, ПАИ

Летом более 850 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из Псковской области смогли найти работу через кадровые центры, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Несовершеннолетние чаще всего трудоустраивались на предприятия общественного питания, производства, в сферу туризма и гостеприимства, а также в учреждения культуры, образования и здравоохранения. Среди компаний, которые нанимали подростков на работу летом, было немало крупных региональных организаций, таких как АО «Почта России», Псковский музей-заповедник и другие.

«Помимо официального стажа и соцгарантий, трудоустройство через центр занятости даёт преимущество – доплату в размере более 1 500 рублей. В рамках модернизации мы стараемся работать над закрытием сезонной кадровой потребности работодателей региона», – рассказала руководитель областного центра занятости населения Олеся Сергеева.

Отметим, что подростки могут работать не только во время летних каникул, но и в течение учебного года, совмещая учёбу и занятость. Для этого нужно составить гибкий график работы и согласовать его с работодателем.