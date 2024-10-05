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Общество

День учителя празднуют сегодня в России

Свыше ста государств ежегодно отмечают профессиональный праздник – Всемирный день учителя – 5 октября. Об этом сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Этот день посвящён всем учителям, преподавателям и работникам сферы образования. Историю праздника можно проследить до 1966 года, когда в Париже прошла Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представители ЮНЕСКО и Международной организации труда подписали документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».

С 1994 года в России День учителя отмечают по всемирному календарю – 5 октября. До этого профессиональный праздник педагогов приходился на первое воскресенье октября.

Ранее сообщалось, что работников сферы образования наградили в Псковской области. Кроме того, День учителя отпраздновали в городском культурном центре Пскова.

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