Псковичей предупреждают о плохой видимости из-за тумана

09:00, 05 октября 2024, ПАИ

Псковичей предупреждают о плохой видимости из-за тумана. В ближайшие часы местами по области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«В ближайшие два часа местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Напомним, при поездке на автомобиле в тумане водителям необходимо избегать обгонов и лишних перестроений.

Ранее сообщалось, что облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 5 октября.