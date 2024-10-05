Псковичей предупреждают о плохой видимости из-за тумана
Псковичей предупреждают о плохой видимости из-за тумана. В ближайшие часы местами по области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«В ближайшие два часа местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
Напомним, при поездке на автомобиле в тумане водителям необходимо избегать обгонов и лишних перестроений.
Ранее сообщалось, что облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 5 октября.
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05 октября 2024
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