Александр Котов: Результаты труда учителя видны в успехах учеников

10:09, 05 октября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил учителей, преподавателей и ветеранов педагогического труда Псковской области с Днём учителя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Вы выбираете свой профессиональный путь по зову души, и именно эта искренность и самоотдача делают работу педагога такой ценной. Настоящий учитель не ограничивает участие в воспитании детей рамками школьной программы – он делится с учениками частичкой своей души, вдохновляет на изучение мира и расширение горизонтов. Ваша забота о каждом ребёнке, стремление сделать его умнее и счастливее не останутся незамеченными – результаты вашего труда видны в успехах ваших учеников. Каждый раз, когда они достигают новых высот, это и ваша победа, ваше достижение», – подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что сфера образования является стратегически важной для развития государства и учителя – ключевая составляющая этой системы.

«Только обладая по-настоящему профессиональными и ответственными педагогическими кадрами, можно воспитать подрастающее поколение, которое станет гордостью нашей страны. От всей души желаю всем нашим учителям – ветеранам и молодым специалистам – здоровья, благополучия, удовлетворения от работы. Спасибо за преданность профессии и неиссякаемую энергию. С праздником!» – заключил спикер областного Собрания.