39% составляет общая техническая готовность экотехнопарка в Псковской области

10:35, 05 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание, где обсудили строительство экотехнопарка. Общая техническая готовность предприятия по обработке и размещению ТКО составляет 39%, сообщил в своём Telegram-канале Михаил Ведерников.

На объекте работают более 100 человек и 19 единиц техники.

«Возведение модулей экотехнопарка ведется параллельно друг другу. Для большинства корпусов – контрольно-пропускного, административно-бытового, технического, приемного и сортировочного – подготовлены бетонные основания. Ведётся монтаж несущих конструкций», – отметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что объект исключительно важный для региона.

«Экотехнопарк позволит области достичь показателей федерального проекта по сортировке и снижению захоронения ТКО, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию на территории Псковской области», – заключил Михаил Ведерников.

Фоторепортаж со строительной площадки можно посмотреть здесь. Кроме того, по ссылке можно узнать обо всех технических характеристиках строящегося экотехнопарка.