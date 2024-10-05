Борис Елкин поздравил учителей с профессиональным праздником
Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Днём учителя. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.
«Мудрые и творческие, вдохновляющие и строгие, чуткие и непредсказуемые, заботливые и доброжелательные, экспериментаторы и философы. Такие разные, но все искренние и любящие детей и свою работу! Дорогие наши учителя! Спасибо за то, что вы есть! С Днем учителя!» – написал он.
Напомним, что День учителя празднуют сегодня в России.
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05 октября 2024
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