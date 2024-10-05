Борис Елкин поздравил учителей с профессиональным праздником

10:56, 05 октября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Днём учителя. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Мудрые и творческие, вдохновляющие и строгие, чуткие и непредсказуемые, заботливые и доброжелательные, экспериментаторы и философы. Такие разные, но все искренние и любящие детей и свою работу! Дорогие наши учителя! Спасибо за то, что вы есть! С Днем учителя!» – написал он.

Напомним, что День учителя празднуют сегодня в России.