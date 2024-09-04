Александр Ведяхин: Использующие ИИ люди точно будут опережать всех, кто им не пользуется

17:54, 04 сентября 2024, ПАИ

Люди, использующие искусственный интеллект (ИИ), точно будут опережать всех, кто им не пользуется, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В настоящее время технологии ИИ активно развиваются, поэтому людям необходимо научиться взаимодействовать с ними и принимать во внимание все возможные риски, отметил Александр Ведяхин. «С точки зрения влияния на рынок труда мы скорее ожидаем, что искусственный интеллект не заменит человека, но люди, использующие его, точно будут опережать тех, кто не пользуется технологией. Кроме этого, искусственный интеллект даст импульс появлению новых профессий», – сказал зампредседателя правления Сбербанка.

Передовые технологии и ESG-повестка в ближайшее время станут основными драйверами трансформации мирового бизнеса. Для России развитие технологий и инноваций – приоритетное направление. В Сбере обладают уникальными цифровыми решениями в сфере ESG и готовы делиться ими с партнёрами. Например, команда Сбера разработала AI-модель по снижению энергопотребления и углеродного следа морских грузоперевозок, а также оптимизации операционных и производственных процессов в портах и других объектах морской транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике.

Кроме того, более четырёх тысяч российских компаний подключили и используют нейросетевую модель Сбера GigaChat. «Одна из крупнейших в России промышленных компаний «Сибур» внедрила в свои бизнес-процессы GigaChat. Это первый в стране масштабный эксперимент по использованию больших языковых моделей в промышленности. В эксперименте задействовано сразу несколько AI-помощников на базе GigaChat API. Среди них AI-ассистент инженера-диагноста, AI-советчик для оптимизации закупки материально-технических ресурсов, AI-помощник в R&D-направлении для моделирования полимеров и создания материалов с новыми свойствами, а также AI-ассистент финансиста. Ещё один пример – интегрирование сервиса для работы с документами и коммуникацией «Мой офис», – рассказал Александр Ведяхин.