Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья» пройдёт в Пушкинских Горах в сентябре

19:01, 04 сентября 2024, ПАИ

Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья», посвящённый 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоится в Пушкинских Горах с 13 по 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В фестивале примут участие детские и молодёжные творческие объединения, ансамбли (фольклорные, народно-певческие, песенно-инструментальные, танцевальные), певцы-солисты, сказители.

На фестиваль соберутся творческие коллективы из разных регионов России: из Москвы, Пензы, Мирного, Рыбинска, Челябинска, Волгограда, Тюмени, Пскова, Себежа, Пушкинских Гор, Великих Лук, Петрозаводска.