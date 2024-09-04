Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья» пройдёт в Пушкинских Горах в сентябре
Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья», посвящённый 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоится в Пушкинских Горах с 13 по 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
В фестивале примут участие детские и молодёжные творческие объединения, ансамбли (фольклорные, народно-певческие, песенно-инструментальные, танцевальные), певцы-солисты, сказители.
На фестиваль соберутся творческие коллективы из разных регионов России: из Москвы, Пензы, Мирного, Рыбинска, Челябинска, Волгограда, Тюмени, Пскова, Себежа, Пушкинских Гор, Великих Лук, Петрозаводска.
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Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья» пройдёт в Пушкинских Горах в сентябре
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