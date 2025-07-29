В Правительстве России обсуждают новую идею изменения механизма семейной ипотеки

10:51, 29 июля 2025, ПАИ

В Правительстве России обсуждают новую идею изменения механизма семейной ипотеки – дифференциацию процентной ставки в зависимости от региона проживания заёмщика и количества детей в семье. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, такая мера направлена на стимулирование спроса на жильё в регионах с менее развитым рынком и поддержку многодетных семей. В настоящее время семейная ипотека предполагает льготные ставки для определённых категорий граждан, но единая ставка применяется по всей стране.

«Проект разрабатывается с целью оказания помощи многодетным семьям и семьям с детьми, проживающим в населённых пунктах, где возможностей улучшить жилищные условия меньше в связи с ограниченным количеством предложений. Соответственно, для данных категорий граждан будет возможно уменьшение дифференцированной ставки», – пояснил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Однако необходима тщательная проработка механизма, чтобы избежать чрезмерных рисков для банков и обеспечить эффективность программы.

Семьи с детьми до шести лет, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами по-прежнему останутся получателями льготы. Эксперты предлагают добавить категории семей с двумя детьми от семи до 17 лет и молодые семьи до 25 лет.