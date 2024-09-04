Псковский ансамбль «Уграда» примет участие в фестивале традиционной культуры «Аннинское раздолье»
Народный коллектив – фольклорный ансамбль «Уграда» примет участие в VI Международном фестивале традиционной культуры «Аннинское раздолье», который пройдёт в городском посёлке Новоселье Ленинградской области 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Гостей «Аннинского раздолья» будут ждать 20 творческих коллективов из разных стран мира и регионов России, выставка-продажа изделия мастеров народных ремёсел и мастер-классы, старинные народные игры, ярмарка продукции предприятий Ленинградской области.
Основной целью мероприятия является не только обмен творческими умениями и талантами, но и объединение усилий в возрождении народных традиций, отметили специалисты.
Псковский ансамбль «Уграда» примет участие в фестивале традиционной культуры «Аннинское раздолье»
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