Псковский ансамбль «Уграда» примет участие в фестивале традиционной культуры «Аннинское раздолье»

19:39, 04 сентября 2024, ПАИ

Народный коллектив – фольклорный ансамбль «Уграда» примет участие в VI Международном фестивале традиционной культуры «Аннинское раздолье», который пройдёт в городском посёлке Новоселье Ленинградской области 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Гостей «Аннинского раздолья» будут ждать 20 творческих коллективов из разных стран мира и регионов России, выставка-продажа изделия мастеров народных ремёсел и мастер-классы, старинные народные игры, ярмарка продукции предприятий Ленинградской области.

Основной целью мероприятия является не только обмен творческими умениями и талантами, но и объединение усилий в возрождении народных традиций, отметили специалисты.