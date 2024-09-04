Для первокурсников ПсковГУ проводят адаптационные встречи

20:06, 04 сентября 2024, ПАИ

У первокурсников Псковского государственного университета проходят адаптационные недели. Студенты встречаются с проректорами, представителями институтов и структурных подразделений, а также с творческими коллективами. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

«Ребят знакомят с организацией процесса обучения, с его структурой и возможностями, проводят тренинги для сплочения, консультируются по вопросам воинского учёта, социальных выплат, проводят инструктаж пожарной безопасности, ведут запись в библиотеки», – рассказала руководитель психологической службы ПсковГУ Наталья Светлова.

Мероприятия проводятся с целью адаптации, ориентации и интеграции первокурсников в образовательную среду вуза.

Отметим, новый учебный год в Псковском государственном университете начали более двух тысяч студентов. На программы бакалавриата и специалитета поступили около 1 500 человек, из них очно – 1 108. На бюджетных местах будут учиться 1 144 студента. В магистратуру ПсковГУ поступили 327 человек. Большинство из них будут учиться очно, на бюджетных местах.