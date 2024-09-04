Для первокурсников ПсковГУ проводят адаптационные встречи
У первокурсников Псковского государственного университета проходят адаптационные недели. Студенты встречаются с проректорами, представителями институтов и структурных подразделений, а также с творческими коллективами. Об этом ПАИ сообщили в вузе.
«Ребят знакомят с организацией процесса обучения, с его структурой и возможностями, проводят тренинги для сплочения, консультируются по вопросам воинского учёта, социальных выплат, проводят инструктаж пожарной безопасности, ведут запись в библиотеки», – рассказала руководитель психологической службы ПсковГУ Наталья Светлова.
Мероприятия проводятся с целью адаптации, ориентации и интеграции первокурсников в образовательную среду вуза.
Отметим, новый учебный год в Псковском государственном университете начали более двух тысяч студентов. На программы бакалавриата и специалитета поступили около 1 500 человек, из них очно – 1 108. На бюджетных местах будут учиться 1 144 студента. В магистратуру ПсковГУ поступили 327 человек. Большинство из них будут учиться очно, на бюджетных местах.
Антидроновые сети, инвекторные генераторы, тактическая одежда: очередную партию гуманитарного груза отправили из Псковской области
Образование, спорт, культура: о площадках фестиваля допобразования «Территория детства» рассказал Геннадий Иойлев
Псковский ансамбль «Уграда» примет участие в фестивале традиционной культуры «Аннинское раздолье»
Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья» пройдёт в Пушкинских Горах в сентябре