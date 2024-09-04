Образование, спорт, культура: о площадках фестиваля допобразования «Территория детства» рассказал Геннадий Иойлев

20:57, 04 сентября 2024, ПАИ

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдёт в Финском парке и парке Строителей в Пскове 7 сентября. Чего ожидать от фестиваля, какие площадки будут представлены и о целях мероприятия рассказал начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

«Надеемся, это станет традицией – ежегодное проведение такого фестиваля. Мы второй год этот фестиваль проводим. В этому году в фестивале примут участие 50 участников. Это и государственные учреждения допобразования, и различные коммерческие организации, которые также работают в сфере образования, спорта или культуры. На площадках можно будет увидеть и попробовать, чем можно заниматься в течение всего учебного года и в будущем», – сказал Геннадий Иойлев.

По его словам, на фестивале будут три тематические зоны, в каждой из которых учреждения проведут презентации своих образовательных программ, мастер-классы. В Финском парке будут представлены локации сфер образования и культуры, в парке Строителей – спорт.

Сама цель мероприятия в том, во-первых, чтобы ребёнок увидел, чем занимаются другие дети, и мог сделать выбор. В свою очередь, родители смогут ознакомиться с перечнем организаций дополнительного образования, узнать подробности об оказании услуг в каждом из учреждений и информацию о тренерах и преподавателях.

Мероприятие «Территория детства» пройдёт с 11:00 до 17:00 7 сентября.