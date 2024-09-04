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Общество

В Псковскую область поступила очередная партия спецтехники для вывоза ТКО

В Псковскую область поступила очередная партия спецтехники для вывоза ТКО. Прибыло восемь машин, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

  • Спецтехника для вывоза ТКО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Спецтехника для вывоза ТКО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Спецтехника для вывоза ТКО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Спецтехника для вывоза ТКО
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова

Среди поступившей техники – четыре мультилифта с прицепами и бункерами, два бункеровоза и два ломовоза.

«На сегодняшний день уже работает 51 единица собственной региональной спецтехники. Мусор вывозится своевременно и в полном объёме», – подчеркнул глава региона.

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