В Псковскую область поступила очередная партия спецтехники для вывоза ТКО

21:32, 04 сентября 2024, ПАИ

В Псковскую область поступила очередная партия спецтехники для вывоза ТКО. Прибыло восемь машин, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова







Среди поступившей техники – четыре мультилифта с прицепами и бункерами, два бункеровоза и два ломовоза.

«На сегодняшний день уже работает 51 единица собственной региональной спецтехники. Мусор вывозится своевременно и в полном объёме», – подчеркнул глава региона.