В Псковскую область поступила очередная партия спецтехники для вывоза ТКО
В Псковскую область поступила очередная партия спецтехники для вывоза ТКО. Прибыло восемь машин, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
Среди поступившей техники – четыре мультилифта с прицепами и бункерами, два бункеровоза и два ломовоза.
«На сегодняшний день уже работает 51 единица собственной региональной спецтехники. Мусор вывозится своевременно и в полном объёме», – подчеркнул глава региона.
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