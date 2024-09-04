В Псковскую область закупят ещё 32 городских автобуса особо большого класса

22:53, 04 сентября 2024, ПАИ

В Псковскую область закупят ещё 32 городских автобуса особо большого класса. На эти цели по распоряжению председателя Правительства России Михаила Мишустина из федерального бюджета выделено 756 миллионов рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, поставка будет осуществляться в четыре этапа. Первая партия – три автобуса МАЗ – уже прибыла в Псковскую область.

«Следующая партия будет доставлена в регион до конца сентября, третья – до конца октября, последняя – до конца ноября», – подчеркнул губернатор, поблагодарив Правительство России, премьер-министра Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова за внимание к Псковской области.