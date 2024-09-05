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Происшествия

Псковский пенсионер второй раз стал жертвой мошенников

Псковский пенсионер второй раз стал жертвой мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ по факту хищения денежных средств.

По информации от следователей, в конце августа 61-летнему жителю Пскова поступил звонок от неизвестного. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и предложил помощь в возврате ранее украденных денег.

Выяснилось, что пенсионер уже сталкивался с мошенниками и перевёл неизвестным людям 900 тысяч рублей. Потерпевший стал выполнять указания звонившего, разговор перешёл в известный мессенджер. Злоумышленник попросил включить трансляцию экрана мобильного телефона и начал «помогать» пенсионеру оформить возврат средств. Поскольку мошенник видел все СМС-уведомления, деньги на банковском счёте и имел полный доступ ко всем данным, он снова украл личные средства псковича. Звонивший перевёл с банковского счёта по номеру телефона три миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все детали случившегося.

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