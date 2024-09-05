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Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID и оспой обезьян в России

В России есть собственная современная вакцина против оспы обезьян, но пока нет необходимости её применять, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По её словам, сейчас переживать не стоит: в России риск распространения оспы обезьян отсутствует. На территории Африки ситуация остаётся сложной, однако в РФ принимаются меры для предотвращения распространения заболевания.

«Еще в 2022 году, когда это было описано первый раз, мы сделали свою моно-тест-систему на оспу обезьян. Она есть во всех наших точках по всей стране, запасы поддерживаются, при необходимости проводится диагностика. Алгоритмы работают», – пояснила она.

Всего было выявлено три завозных случая на территории России. Заболевших оперативно выявили, поэтому распространения инфекции допущено не было.

«У нас есть вакцина от оспы обезьян. «Вектор» разработал прекрасную вакцину 4-го поколения, эффективность которой показали в межведомственном исследовании. Но прививать сегодня мы никого не предполагаем. Только по ситуации. А у нас ситуации, требующей этого, нет», – отметила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора также уточнила, что в России сохраняется безопасная обстановка и в отношении коронавируса. По её словам, одна из главных задач – учесть опыт прошедшей пандемии. В настоящее время в стране разрабатывают различные методы борьбы с инфекцией на основе уже имеющихся знаний о коронавирусе.

Она также добавила, что в России есть полный набор современных инструментов для мониторинга, анализа и прогнозирования развития эпидемиологической ситуации: геномный надзор за микроорганизмами, иммунологический надзор в популяции, цифровые аналитические платформы и современные оборудованные референс-центры.

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