До 27 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 сентября

13:04, 05 сентября 2024, ПАИ

Небольшая облачность без осадков ожидается в Псковской области 6 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10, а днём – от +22 до +27. Атмосферное давление будет выше нормы.