До 27 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 сентября
Небольшая облачность без осадков ожидается в Псковской области 6 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10, а днём – от +22 до +27. Атмосферное давление будет выше нормы.
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