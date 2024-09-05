«Псковские легенды и предания о Пушкине» признаны лучшим изданием

22:34, 05 сентября 2024, ПАИ

Подведены итоги XII Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная книга года – 2024». «Псковские легенды и предания о Пушкине» признаны лучшим изданием, сообщили ПАИ в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В специальной номинации «Лучшее издание муниципальной библиотеки» первое место было присуждено книге «Псковские легенды и предания о Пушкине», которую придумали, написали и сверстали сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова.

Напомним, что эту книгу псковские библиотекари подготовили к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, а также к 200-летию его приезда в псковскую ссылку. В этом издании они собрали самые интересные выдержки из воспоминаний о Пушкине, в которых он предстаёт поистине легендарной личностью.

В аннотации к новой книге подчёркивается, что она проиллюстрирована с помощью искусственного интеллекта. А поскольку Пушкин в воспоминаниях некоторых псковских обывателей больше похож на сказочного героя, чем на реального человека, то и на картинках можно обнаружить много невероятного. Например, на обложке Александр Сергеевич не просто сидит у лукоморья под дубом, а наблюдает за плывущим по реке крокодилом. Ведь псковичи успешно слагали легенды не только про Пушкина, но и про крокодилов.

Восхитившая членов жюри всероссийского конкурса новая книга псковских библиотекарей про Пушкина сразу стала библиографическим раритетом, потому что у Централизованной библиотечной системы Пскова хватило денег только на то, чтобы издать четыре сигнальных экземпляра. Теперь псковские библиотекари очень надеются, что найдутся желающие напечатать этот труд более внушительными тиражами.

Ранее сообщалось, что лучшего участкового смогут выбрать жители Псковской области в рамках ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый».