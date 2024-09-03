Лучшего участкового смогут выбрать жители Псковской области

11:07, 03 сентября 2024, ПАИ

Лучшего участкового смогут выбрать жители Псковской области в рамках ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса будут выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе. Голосование пройдёт с 11 по 20 сентября на официальном сайте регионального УМВД России. Там же будет размещена информация об участниках конкурса и их фотографии.

На втором этапе будет выбран лучший участковый Псковской области. Голосование будет проходить с 7 по 16 октября. Победитель представит регион на всероссийском конкурсе.

Напомним, что в прошлом году в Псковской области в конкурсе «Народный участковый – 2023» победил капитан полиции, участковый уполномоченный полиции из Невельского района Роман Дроздов.