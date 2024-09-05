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На аудиоспектакле-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» побывали первокурсники колледжа искусств

Первокурсники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова побывали на аудиоспектакле-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Первокурсники колледжа искусств побывали на аудиоспектакле-экскурсии «Прогулка с Курбатовым». Фото: Псковский колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Путешествие по местам, которые любил посещать писатель, публицист, литературовед Валентин Курбатов, совершили студенты первого курса специальностей «народное художественное творчество», «социально-культурная деятельность», «дизайн» и их кураторы.

Стартовой точкой экскурсии стала Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова. Ребята посетили памятник княгине Ольге в Детском парке, храм Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы, увидели скамейку Курбатова в Кутузовском сквере, побывали у слияния рек Великой и Псковы, полюбовались живописными видами, открывающимися с набережной на Мирожский монастырь, и т. д.

Отметим, что такая экскурсия дала возможность коренным псковичам по-новому взглянуть на свой город, а первокурсникам, приехавшим на учёбу из других регионов, познакомиться с достопримечательностями Пскова.

Добавим, что аудиоспектакль-экскурсия «Прогулка с Курбатовым» стал возможным благодаря проекту, который реализуется ПРОМО «Равные возможности» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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