Лучшие дни для выхода из отпуска назвала психолог
После отпуска многие сталкиваются с неприятным синдромом, когда желание уволиться становится практически неотъемлемым спутником. Психолог Валерия Мошняцкая рассказала, как бороться с этим явлением.
Причина подобного дискомфорта кроется в резком переходе от расслабленного отпуска к напряженной рабочей обстановке. «Если привычный ритм жизни нарушен, человек быстро выгорает, сталкиваясь с прежними сроками и суетой», - отметила специалист.
Чтобы избежать подобного стресса, психолог рекомендует не торопиться с возвращением к работе. «Лучше дать себе несколько дней, чтобы плавно войти в рабочий режим. Многие специалисты советуют выходить из отпуска в среду или четверг, чтобы «попробовать» работу и уйти на выходные», - дала совет психолог.
Также она предлагает сделать рабочее место более комфортным: «Оно должно дарить приятные эмоции в течение дня».
«Сразу после возвращения из отпуска необходимо делать перерывы каждые 40 минут, чтобы дать нервной системе адаптироваться к возросшей нагрузке», - добавила специалист.
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