У мошенников появилась новая схема обмана, связанная с оценкой ресторанов

08:38, 06 сентября 2024, ПАИ

Мошенники стали использовать новую сложную схему, которая начинается с просьбы оценить обслуживание в ресторане, а заканчивается потерей средств. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает РИА Новости.

Суть схемы заключается в том, что мошенники звонят людям и просят за небольшой приз оценить качество работы и обслуживания в каком-либо ресторане. При этом никаких данных они еще не просят и даже, наоборот, выдают жертвам за «оценку» по 300 или 500 рублей.

Как отметил Кузнецов, это делается для того, чтобы «подкупить» человека и убедить его в своей якобы честности. Однако после этого мошенники начинают делать новые предложения.

«Чтобы реализовать новые предложения, необходимо внести со своих банковских реквизитов маленькие денежные средства, чтобы получить больше», – рассказал топ-менеджер.

Таким образом человек втягивается в «разводку», передает мошенникам персональные данные и в итоге теряет собственные средства.