Прихожане храма Святой Троицы Себежа помогли воспитанникам приюта

09:53, 06 сентября 2024, ПАИ

Прихожане Троицкого храма Себежа помогли воспитанникам Сосновоборского социального приюта, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»





Приход храма уже не первый раз собирает средства для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Прихожане купили канцелярию и новую мебель, а также устроили праздник для детей.

Ребята участвовали в распаковке и сборке новой мебели, помогая отцу Василию, отметили в издании.