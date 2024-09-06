Прихожане храма Святой Троицы Себежа помогли воспитанникам приюта
Прихожане Троицкого храма Себежа помогли воспитанникам Сосновоборского социального приюта, пишет газета «Призыв».
Приход храма уже не первый раз собирает средства для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Прихожане купили канцелярию и новую мебель, а также устроили праздник для детей.
Ребята участвовали в распаковке и сборке новой мебели, помогая отцу Василию, отметили в издании.
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