Жители Псковского района собрали гуманитарную помощь для Курска

11:20, 06 сентября 2024, ПАИ

Гуманитарную помощь для жителей Курской области собрали в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Жители района собрали продукты, средства личной гигиены и одежду. Груз уже отправлен в Курск – на месте его передадут нуждающимся.

«Большое спасибо всем неравнодушным жителям нашего района за сопереживание и сопричастность! Отдельное спасибо волонтерам серебряного возраста из Писковичской и Логозовской волостей за большой объем маскировочных сетей, которые отправятся на фронт в помощь нашим бойцам. Гуманитарная миссия продолжается!» – отметили в администрации.