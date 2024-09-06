Жители Псковского района собрали гуманитарную помощь для Курска
Гуманитарную помощь для жителей Курской области собрали в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Жители района собрали продукты, средства личной гигиены и одежду. Груз уже отправлен в Курск – на месте его передадут нуждающимся.
«Большое спасибо всем неравнодушным жителям нашего района за сопереживание и сопричастность! Отдельное спасибо волонтерам серебряного возраста из Писковичской и Логозовской волостей за большой объем маскировочных сетей, которые отправятся на фронт в помощь нашим бойцам. Гуманитарная миссия продолжается!» – отметили в администрации.
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