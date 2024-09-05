На 3,3% выросла погрузка на железной дороге в Псковской области

12:35, 06 сентября 2024, ПАИ

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области за восемь месяцев 2024 года составила 337,5 тысячи тонн грузов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

За восемь месяцев было погружено 102,7 тысячи тонн лесных грузов (рост в 1,9 раза к январю – августу 2023 года), 60,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов (рост в 1,3 раза), 21,4 тысячи тонн зерна (+8,5%), 28,7 тысячи тонн лома чёрных металлов (-10,6%), 114,8 тысячи тонн строительных грузов (-19,4%).

В августе 2024 года на железнодорожных станциях в Псковской области погружено 55,2 тысячи тонн грузов, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года.