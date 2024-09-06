Выставку «Весёлый Пушкин» из «Михайловского» представят в Вологде

14:12, 06 сентября 2024, ПАИ

Выставку «Весёлый Пушкин» из Государственного музея-заповедника «Михайловское» сегодня вечером откроют в Вологодской областной картинной галерее, в выставочном зале Музейно-творческого центра народного художника России В. Н. Корбакова. Автор представленных в экспозиции живописных и графических работ – Игорь Шаймарданов, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В передвижной экспозиционный проект, приуроченный к 225-летию А. С. Пушкина и к 60-летию художника, включили 62 работы из разных «пушкинских серий», созданных мастером в разные годы уже нынешнего XXI века. Это и «Ситцевый Пушкин» (2001 год), и «Михайловские царапки» (2005 год), и «Пушкинский календарь» (2006 год), и «Пушкин и Арина Р.» (2010 год), и «Азбука Пушкиногорья» (2012 год), и «Новый старый Пушкин» (2013 год), и «Деревенский Пушкин» (2018 год).

В музее особо отметили, что выставки работ Игоря Шаймарданова неизменно пользуются особым вниманием любителей изобразительного искусства и литературы. Почитателям Пушкина очень близок такой современный, немного ироничный и в то же время исполненный нежной любви взгляд на поэта, отметили в пресс-службе.

Выставка «Весёлый Пушкин» в Вологде будет открыта для посетителей до поздней осени – до 27 октября.