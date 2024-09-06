Барсик приехал в Гдовский район
Барсик сегодня, 6 сентября, находится в Гдовском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии региона.
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
«Знакомится с избирателями, с удовольствием позирует для фотографий, членам комиссий дарит улыбки и объятия, а ребятам – наклейки на память», – отметили в облизбиркоме.
Напомним, что в Гдовском районе проходят досрочные выборы главы района. Голосование будет трёхдневным, а избирательные участки будут открыты до 20:00.
Добавим, что сегодня в Псковской области стартовало трёхдневное голосование на муниципальных выборах. Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).
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