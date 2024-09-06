Барсик приехал в Гдовский район

15:33, 06 сентября 2024, ПАИ

Барсик сегодня, 6 сентября, находится в Гдовском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии региона.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области













«Знакомится с избирателями, с удовольствием позирует для фотографий, членам комиссий дарит улыбки и объятия, а ребятам – наклейки на память», – отметили в облизбиркоме.

Напомним, что в Гдовском районе проходят досрочные выборы главы района. Голосование будет трёхдневным, а избирательные участки будут открыты до 20:00.