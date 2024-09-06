10,3% составила в Псковской области явка на муниципальные выборы к 15:00

15:41, 06 сентября 2024, ПАИ

Общая явка на муниципальные выборы в Псковской области с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:00 6 сентября составила 10,3% (проголосовало 5 965 человек), сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

На избирательных участках уже проголосовало 3 703 человека (6,41%), с помощью ДЭГ – 2 262 человека (54%).

Добавим, что сегодня в Псковской области стартовало трёхдневное голосование на муниципальных выборах. Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).