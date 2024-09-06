Часть улицы Свердлова в Пскове перекроют на три дня

15:50, 06 сентября 2024, ПАИ

С 8:00 9 сентября до 23:00 11 сентября будет перекрыта одна полоса улицы Свердлова в Пскове при движении от улицы Спегальского в сторону улицы Карла Маркса, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Псковичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.