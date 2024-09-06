Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Часть улицы Свердлова в Пскове перекроют на три дня

С 8:00 9 сентября до 23:00 11 сентября будет перекрыта одна полоса улицы Свердлова в Пскове при движении от улицы Спегальского в сторону улицы Карла Маркса, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Псковичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 сентября 2024

Флюорограф отремонтировали в Великолукской больнице
06 сентября 2024

Ушёл из жизни экс-начальник управления образования администрации Великих Лук
06 сентября 2024

10,3% составила в Псковской области явка на муниципальные выборы к 15:00
06 сентября 2024

Барсик приехал в Гдовский район
06 сентября 2024

Более 450 вызовов принимает станция скорой помощи в Псковской области ежедневно
06 сентября 2024

Акушер-гинеколог из Себежского района участвует в XVIII Общероссийском семинаре врачей в Сочи
06 сентября 2024

Асфальт укладывают на площади перед псковским аэропортом
06 сентября 2024

Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...