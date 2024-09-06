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Культура

Псковские сето знакомят петербуржцев с уникальной культурой малочисленного народа

Творческие коллективы народа сето – ансамбль «Каарахельбе» и детский этнографический ансамбль Tsirgukõsõ («Птенцы») – принимают участие во Всероссийском фестивале художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов «Напевы северного ветра», сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее предоставили в пресс-службе Изборского музея-заповедника

Представители народа сето приняли участие в торжественном открытии фестиваля на площадке Российского этнографического музея, где выступили перед гостями и представили им сетоский оберег сыльг (Suur sõlg).

Этнографический ансамбль «Птенцы» и музейный ансамбль «Каарахельбе» также стали слушателями конференции, посвящённой «Культурному наследию коренных народов Российской Федерации как основе формирования, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей».

История семейного сетоского ансамбля «Каарахельбе» («Овсяные хлопья») началась совсем недавно – он был создан в 2022 году в деревне Паниковичи Печорского района. Всё началось с того, что Эне Семеновна Лыйв решила обучить сетоской песне дочь Юлю и трёх своих внучек. Сейчас в ансамбле девять человек, среди них – сотрудники Музея-усадьбы народа сето. Молодой коллектив уже не первый раз выступает за пределами региона и достойно представляет свою культуру на фестивале, отметили в пресс-службе.

Традиционные песни сето и других финно-угорских, а также самодийских народов завтра можно будет услышать в Гатчине Ленинградской области. Концерт начнётся в 13:00 в Приоратском парке.

Фестиваль «Напевы северного ветра» проходит с 5 по 8 сентября в Санкт-Петербурге и Гатчине при поддержке Министерства культуры России и Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. Организаторами фестиваля выступают Дом народного творчества Ленинградской области и филиал ГРДНТ имени В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

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