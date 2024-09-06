Великолучанин Мухаммад Шехов стал чемпионом мира по боксу
Великолучанин Мухаммад Шехов выиграл чемпионский пояс Международной боксёрской федерации (IBF) во втором легчайшем весе, передаёт корреспондент ПАИ.
В титульном десятираундовом поединке он выиграл у китайского боксёра Жона Ли единогласным решением судей. Теперь Шехов имеет на своём счету 15 побед, одну ничью и ни одного поражения.
Великолучанин совершил 224 донесённых удара против 98 у китайского спортсмена и 888 ударов в сумме против 612 у Ли.
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