Великолучанин Мухаммад Шехов стал чемпионом мира по боксу

17:46, 06 сентября 2024, ПАИ

Великолучанин Мухаммад Шехов выиграл чемпионский пояс Международной боксёрской федерации (IBF) во втором легчайшем весе, передаёт корреспондент ПАИ.

В титульном десятираундовом поединке он выиграл у китайского боксёра Жона Ли единогласным решением судей. Теперь Шехов имеет на своём счету 15 побед, одну ничью и ни одного поражения.

Великолучанин совершил 224 донесённых удара против 98 у китайского спортсмена и 888 ударов в сумме против 612 у Ли.

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