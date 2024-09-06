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Великолучанин Мухаммад Шехов стал чемпионом мира по боксу

Великолучанин Мухаммад Шехов выиграл чемпионский пояс Международной боксёрской федерации (IBF) во втором легчайшем весе, передаёт корреспондент ПАИ.

Великолучанин Мухаммад Шехов стал чемпионом мира по боксу. Скриншот с трансляции RCC Boxing Promotions

В титульном десятираундовом поединке он выиграл у китайского боксёра Жона Ли единогласным решением судей. Теперь Шехов имеет на своём счету 15 побед, одну ничью и ни одного поражения.

Великолучанин совершил 224 донесённых удара против 98 у китайского спортсмена и 888 ударов в сумме против 612 у Ли.

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