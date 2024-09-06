XVII Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» пройдёт в Пскове

19:12, 06 сентября 2024, ПАИ

XVII Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» состоится в Пскове 11–13 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Это социокультурное событие традиционно объединит специалистов библиотечной отрасли, деятелей культуры, науки, образования, книгоиздателей, писателей, литературных критиков, а также более трёх тысяч читателей библиотек Псковской области и более пяти тысяч удалённых пользователей. Его организовывает ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова».

Организаторами выступят комитет по культуре Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, Псковская библиотечная ассоциация, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Государственный музей-заповедник «Михайловское» при информационной поддержке РБА.

Программа фестиваля здесь.