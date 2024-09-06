Первый день голосования на муниципальных выборах закончился в Псковской области

21:40, 06 сентября 2024, ПАИ

Первый день голосования на муниципальных выборах закончился в Псковской области. На 20:00 6 сентября 2024 года свой голос отдали 5 609 человек, что составляет 9,7% от общего числа избирателей без учета ДЭГ. Об этом сообщается в Официальном телеграм-канале Псковской области.

С помощью дистанционного электронного голосования проголосовало 2 709 человек, что составляет 65% от общего числа участников голосования.

Общая численность проголосовавших составила 8 318 человек.

В 8:00 6 сентября открылось 94 избирательных участка.

Общее количество избирателей, принимающих участие в выборах, составляет 57 735 человек, включённых в списки избирателей, без учёта ДЭГ. 4 159 заявлений подано на ДЭГ (данные представлены в разрезе семи муниципальных образований, в которых сегодня первый день голосования).